Jornal do Comércio vence o Prêmio Sebrae de Jornalismo

Os vencedores da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) foram anunciados nesta terça-feira (30). Entre os agraciados estão dois trabalhos publicados no caderno Empresas & Negócios do Jornal do Comércio, ambos na categoria Jornalismo em Texto: a reportagem “Cresce a tendência de roteiros rurais em pequenos municípios do Rio Grande do Sul”, de Ana Esteves, e “Vila Flores é referência da economia criativa do Quarto Distrito da Capital”, de Carmen Carlet, ficaram em primeiro e terceiro lugares respectivamente. O PSJ reconhece profissionais que contribuem para a divulgação do empreendedorismo gaúcho e reforça a importância do trabalho jornalístico para informar e inspirar públicos.



O evento do Sebrae RS ocorreu no Lola, na Casa de Cultura Mario Quintana, e teve formato intimista, reunindo os finalistas da competição. No total, 14 trabalhos foram selecionados entre centenas de inscritos.

O PSJ reconhece profissionais que, por meio de reportagens em diferentes formatos contribuem para dar visibilidade ao empreendedorismo no Rio Grande do Sul. Todos os finalistas desta etapa estadual agora participam da etapa que classifica para a final nacional do prêmio, que será realizada no final de 2025, em Brasília (DF).

"O Prêmio Sebrae de Jornalismo reforça o papel da imprensa na valorização do empreendedorismo e destaca exemplos que inspiram esse ecossistema. É, acima de tudo, um reconhecimento do trabalho dos jornalistas, que dão visibilidade e credibilidade às histórias dos pequenos negócios, dos empreendedores que fazem a economia girar e transformam os nossos territórios. É a valorização desse olhar atento e comprometido da imprensa que ajuda a contar essas histórias de coragem, resiliência, inovação e impacto social. Nós, do Sebrae, acreditamos muito nesses conteúdos que amplificam as vozes que constroem o futuro do estado e mostram para o Brasil a força do empreendedorismo gaúcho", afirma Débora Martini Kryvoruchca, gerente de Marketing do Sebrae RS.



Nesta 12ª edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo contou com cinco categorias: Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e a categoria especial Jornalismo Universitário, que, pelo segundo ano consecutivo, incentiva a produção acadêmica sobre o universo dos micro e pequenos negócios.