Emoção e expectativa de retomada marcam inauguração do Cristo Protetor de Encantado

Além da estátua, o. Já o Jardim do Acolhimento, espaço de contemplação em meio à natureza, ainda está em obras. Segundo o governo do Estado, a atração deve receber 100 mil visitantes até o início de maio.Em sua fala, o empresário Robison Gonzatti, presidente da Associação Amigos de Cristo, destacou que a realização das obras ocorreu “sem o uso de verbas públicas, apenas com doações”.. Os valores, no entanto, não foram divulgados. Com cantos e orações,Dom Jaime Spengler lamentou a morte dos estudantes de paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), noe pediu para que o “Papa Francisco tenha saúde para continuar com sua missão”. Além disso, o Dom Jaime lamentou as centenas de mortes durante os conflitos armados e prezou pela paz.

O cardeal Dom Jaime Spengler celebrou a missa de inauguração do Cristo Protetor de Encantado TÂNIA MEINERZ/JC

O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, destacou as mudanças do projeto, que inicialmente incluía apenas o entorno do Cristo até a inauguração do complexo, por meio do Fundo de Turismo. De acordo com ele, “10% do da bilheteria será repassado para os empreendimentos”. Além disso, o prefeito também mencionou a alteração do Plano Diretor para realização das obras.“O recurso do Estado foi destinado para parte de fora, no acesso ao Cristo”, destacou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que reconheceu o trabalho desenvolvido pela comunidade. O município também recebeu uma placa em homenagem ao ex-prefeito Adroaldo Conzatti, falecido em 2021., com o padre João Granzotto, sacerdote da Congregação dos Missionários Scalabrinianos, falecido em 2020, que compartilhou com o ex-prefeito de Encantado.A cerimônia de inauguração contou com a apresentação do Coral Santo Antônio, de Bento Gonçalves. Além disso, a chama crioula foi acesa. Ao final da manhã, a Orquestra Sinfônica de Gramado apresentou o espetáculo "Ópera Gaúcha do Cristo Protetor”.. Para pessoas até 12 anos, acima de 60 anos e moradores de Encantado, a entrada é gratuita. Já para pessoas entre 13 e 59 anos, o ingresso custa R$ 30.