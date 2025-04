Inauguração do Cristo Protetor de Encantado marca retomada do Vale do Taquari

“Um ato verdadeiro e concreto de superação” é assim que a professora Ireni Pacheco, de Tramandaí - que acompanha a inauguração Cristo Protetor de Encantado - define o monumento. A estátua, no Vale do Taquari, será inaugurada, oficialmente, neste domingo (6).O monumento, que conta com altura total de 43,5 metros, supera o Cristo Redentor do Rio de Janeiro de 38 metros. Acompanhada da família, Ireni está em Encantado para realizar o sonho da mãe, Élida Pacheco, que completou 62 anos na última semana. “Não sabíamos da inauguração hoje, mas foi um complemento do presente de aniversário”, conta emocionada. O monumento, localizado no topo do Morro das Antenas (400 metros acima do nível do mar) começou a ser construído em julho de 2019.Além da estátua, o Complexo Cristo Redentor conta com espaços como uma capela envidraçada em meio a mata, velário, fonte, mirante com vista para o centro de Encantado e lojas de souvenirs e alimentos.O espaço passou a receber visitantes em maio de 2021, mas sem uma estrutura completa. Com programação especial até o dia 4 de maio, a inauguração, segundo o governo do Rio Grande do Sul, visa atrair cerca de 100 mil visitantes nesse período, impulsionando a economia e a cultura do Vale do Taquari. O término do projeto é considerado um símbolo da tentativa de retomada após as enchentes que atingiram o Estado. Entre outros pontos de destaque da abertura está prevista presença do cardeal Silvano Maria Tomasi, enviado direto do papa Francisco para representar o Vaticano na inauguração do complexo.