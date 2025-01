Vila Flores é referência da economia criativa do Quarto Distrito de Porto Alegre

Localizado em uma das regiões mais impactadas pela enchente de maio de 2024 - o bairro Floresta, no coração do Quarto Distrito -, o Centro Cultural Vila Flores pulsa como um espaço de cultura, arte, inovação e sustentabilidade. Listado no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Bairro Floresta, o Vila Flores, após a revitalização iniciada em 2011 e inauguração três anos depois, transformou os antigos "predinhos do Lutzenberger" - projetados na década de 1920 para serem "casas de aluguel" para trabalhadores - em um ambiente colaborativo, representativo da economia criativa e aberto às mais diversas atividades culturais e sociais que abraçam a comunidade. Cada vez mais, o Vila Flores vem se transformando em um ponto de respiro na região mais inovadora de Porto Alegre.

Mais recentemente, para a revitalização do espaço atual, Wallig primou pela preservação do patrimônio histórico, buscando manter a identidade arquitetônica , porém adaptando as estruturas para as novas funções. O foco na sustentabilidade e na criação de ambientes colaborativos foi essencial para transformar o antigo e degradado espaço em um centro multifuncional vibrante, graças às atividades culturais.

João Felipe Wallig, arquiteto e gestor do Vila Flores, explica que os prédios têm um histórico um pouco complexo e apresentam inovações tecnológicas para a época , como verticalização e tipologias diferentes nas unidades com um, dois e três dormitórios, além de sótãos com elementos arquitetônicos trazidos da Europa.

Originalmente projetado pelo engenheiro e arquiteto alemão Joseph Franz Seraph Lutzenberger - pai do ambientalista gaúcho José Lutzenberger -, o complexo está passando por uma nova revitalização, e descobertas sempre surgem atrás dos tapumes brancos que cobrem parte das edificações. Situados na antiga região industrial da várzea do Guaíba, os prédios apresentam unidades de tamanhos variados, construídas para funcionarem como "casas de aluguel" para famílias que vinham morar no bairro Floresta, em franca expansão industrial no início do século XX.

Listado no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Bairro Floresta, o Vila Flores é formado por um conjunto composto por dois prédios de três pavimentos, um galpão e um pátio interno, contando com 2.400 m² construídos entre os anos 1925 e 1928, em um terreno de 1.415 m² localizado na esquina das ruas Hoffmann e São Carlos.

Assim, após as obras iniciais e a promoção de algumas atividades voltadas para o ecossistema criativo, o local foi batizado com o nome Vila Flores, em 2013, e inaugurado oficialmente em maio de 2014 , quando a Associação Cultural Vila Flores (ACVF) começou a organizar programações culturais com feiras, eventos e apresentações, além de se tornar responsável pelas articulações junto ao poder público. A construção da nova dinâmica urbana respeitou a história, preservando a arquitetura original dos prédios, em estilo industrial.

Sem verba para a recuperação total dos prédios, os irmãos João e Antônia Wallig, atuais proprietários que herdaram o empreendimento por espólio em 2009, sentiram a necessidade de presentear a Capital com um projeto voltado para arte e cultura . De posse dessa certeza, buscaram, então, parceiros interessados em apostar na iniciativa e concluir as obras.

O Centro Cultural Vila Flores - localizado no bairro Floresta, coração da região mais inovadora da Capital, o Quarto Distrito - surgiu a partir da revitalização de um antigo complexo de moradias construído pela multinacional Dyckerhoff & Widmann no final da década de 1920. Referência da economia criativa, o atual cenário do Vila começou a ganhar forma em 2011, com o início da recuperação física dos prédios, obras emergenciais provisórias, pesquisas históricas e contato com os moradores.

O florescer dos 'prediozinhos de Lutzenberger'

Nas quartas-feiras pela manhã, o bairro Floresta recebe no Vila Flores a tradicional Feira Orgânica do Lutz Maiara Dallagnol/Divulgação/JC

Assim, o nome Vila Flores foi uma justa homenagem à matriarca. O empreendimento, hoje, possui 32 apartamentos e até março deve ter mais 15 unidades com a reforma de um dos prédios adequando-o às condições contemporâneas. O gestor explica ainda que um dos diferenciais do Vila Flores é a condição de abrir oportunidades para pequenos e médios empreendedores que podem trabalhar em rede dentro do ecossistema, além do compartilhamento de espaços para o uso comum.

Primeiro, tem uma relação direta com o bairro Floresta e a intenção de plantar e colher , que é um dos fundamentos da ACVF, junte-se a isso uma herança afetiva familiar. A avó materna, Lulu Flores, foi muito importante na educação cultural dos netos João e Antônia que moraram a infância em São Paulo, abrindo a janela do mundo para eles através do conhecimento. "Sempre que vínhamos a Porto Alegre, a vó nos levava para incríveis passeios culturais", relembra Wallig.

João Felipe Wallig, arquiteto e gestor do Vila Flores, conta que o nome do empreendimento nasceu pela junção de motivos diversos e também por um resgate.

A gestão do espaço é dividida entre três equipes : Administração e Imobiliário , responsável pela gerência dos aluguéis dos espaços fixos; Arquitetura , que é formada por um corpo técnico que cuida das obras e projeto arquitetônico; e a terceira é a Associação Cultural Vila Flores , uma entidade sem fins lucrativos que gerencia as atividades sociais e culturais.

O Centro Cultural Vila Flores abriga uma variedade de empreendimentos que refletem a proposta de ser um espaço multifuncional e colaborativo. Com cerca de 150 "vileiros" - denominação carinhosa dada a todos que fazem parte do universo - o Vila atua em eixos que vão da arte e cultura, passando por educação e empreendedorismo e chegando à arquitetura e urbanismo.

"Cultura e arte se unem num espaço criativo e com muito potencial para a atração de visitantes, dos próprios porto-alegrenses e de turistas", avalia Júlia, ao lembrar que depois de ter sofrido com a enchente, o Vila voltou com mais fôlego e novidades. "É um espaço que promove a economia dos bairros e dos empreendedores da cidade", destaca. Aliás, o Vila Flores está localizado em uma das regiões que mais sofreu com as enchentes de maio de 2024 . Atingido também pela de 1941, o local marcou em seu galpão o nível da água para ter a referência histórica das duas catástrofes ambientais.

Quem diria que "os prediozinhos do Lutzenberger" - como eram chamados popularmente - se tornariam um expressivo centro que abriga projetos voltados à economia criativa e se transformariam em um ponto de atração turística para a capital do Rio Grande do Sul?

Caleidoscópio criativo

Apaixonada pelo ambiente, Rejane acredita que o Vila Flores combina perfeitamente com a proposta de seu negócio. "Acho que o espaço tem tudo a ver com um sebo" , afirma. Localizado em uma região historicamente marginalizada, o Vila se tornou, para ela, uma brisa de beleza e inspiração, capaz de levar cultura e alegria às pessoas.

Um desses espaços, o Violeta, abriga o Era uma vez... Um Sebo , criado por Rejane Santos, estudante de biblioteconomia e auxiliar de biblioteca no Colégio La Salle Canoas. Inspirada pela ludicidade e pela paixão pela leitura, Rejane trouxe a proposta de compartilhar livros usados a preços acessíveis. "Meu intuito é promover o acesso à literatura para o maior número de pessoas", explica Rejane, que começou o negócio no formato online e, em setembro de 2024, inaugurou sua loja física no Vila.

Preservando o charme do passado, o Vila mantém ladrilhos hidráulicos originais , paredes descascadas que revelam camadas de história, e um total impressionante de 147 janelas e 90 portas , todas catalogadas pela equipe de arquitetura. Os espaços têm nomes inspirados em flores, como Madressilva, Tulipa, Arruda, Dente-de-Leão e Lótus, que também aparecem em murais assinados pelo artista Kelvin Koubik , antigo residente do Vila Flores.

O Vila Flores segue um padrão disruptivo em sua ocupação, dividindo os espaços por andares que oferecem uma experiência única de convivência e criatividade. O acesso ao Vila começa pelo pátio, conhecido como Pátio do Lazer e Estar. Ali, é possível tomar um café acompanhado de uma torta de butiá, ler um livro escolhido no sebo, ou relaxar após uma regenerativa aula de yoga no galpão.

Tem até torta de butiá

Daniela tem 20 anos no mercado como artista vidreira, completados no meio aos desafios da enchente de 2024 Maiara Dallagnol/Divulgação/JC

Ocupando o salão da entrada, por onde todos acessam o pátio e as atividades que ocorrem no Vila Flores, a Casa Brasileira trabalha com produtos que, de alguma forma, valorizam a brasilidade, seja pela história ou pela escolha dos ingredientes. Comandada pela família Müller, a confeitaria e café prima pela produção sem ultraprocessados, buscando um respiro no meio de um mercado confeiteiro saturado de ingredientes que, segundo Vinícius Müller, cientificamente se sabe que não fazem nada bem à saúde.

No cardápio da cafeteria pode-se escolher delícias inusitadas como o bolo de abacaxi com castanha ou a torta de butiá, que rende muita curiosidade entre os clientes e é receita exclusiva da família. Instalada no Vila desde outubro do ano passado, a Casa Brasileira (que já existia com produção caseira e venda on-line) abriu suas portas depois de um mês de procura. Müller conta que nada atendia ou agradava.

"Lembrei da existência do Vila um dia caminhando na rua. Eu já tinha vindo aqui há alguns anos atrás e resolvi passar de novo para ver se existia a possibilidade de nos instalarmos. E deu super certo", comemora. Para ele, estar presente no empreendimento dá muita visibilidade. "Estamos em um local já consolidado no cenário cultural e artístico da cidade e isso nos ajuda muito, pois é um marketing indireto só por estarmos aqui", explica o empreendedor.

"O Vila é um local que acolhe sem preconceitos, que é desacelerado, que a gente vem pra curtir e relaxar", diz Müller Carmen Carlet/Especial/JC

Além disso, outro fator que considera fundamental é a parceria com a Associação Cultural Vila Flores e a constante troca de ideias para planejar em conjunto a busca por novos visitantes. "Acho que o Vila é um local que acolhe sem preconceitos, que é desacelerado, que a gente vem pra curtir e relaxar, esquecer do agito. Sem falar do fomento à cultura que rola aqui", elenca Müller sobre os benefícios do VF.

Com os outros dois sócios - Lunalva e Eduardo Müller, mãe e tio de Vinícius - a equipe da Casa Brasileira está formada. Eles cuidam de diferentes frentes, mas também trabalham operacionalmente, já que ainda não têm funcionários contratados pra as funções. "Então eu, por exemplo, cuido da parte de posicionamento da marca, represento a empresa em entidades comerciais, mas quando você vai na loja, às vezes, sou eu que estou lavando a louça", fala às gargalhadas.

Para este ano, os sócios esperam aumentar a freguesia que, apostam eles, se encantarão com as delícias produzidas com o sabor bem brasileiro. "Ao sair pelas ruas vemos muita gente que é vizinha de bairro não sabe da existência do espaço, então, queremos trazer essas pessoas para cá", antecipa o empreendedor. "E temos, também, muitos projetos andando em segundo plano, que ainda não podemos abrir, mas que vão nos ajudar a criar uma conexão mais intensa com os clientes", diz Müller sem antecipar as novidades.

Ainda no térreo - por questões logísticas que incluem dois fornos de alta temperatura - o Atelier Daniela Malfatti ocupa o espaço Arruda, em processo de adaptação para as necessidades de seu formato de trabalho que exige um ambiente funcional para a realização de todo processo de produção em glass fusing, uma técnica que consiste em unir pedaços de vidro em fornos com temperaturas entre 700°C e 820°C, para que se fundam.

Daniela explica que produz peças como centros de mesa, cubas de vidro, luminárias e objetos de arte sempre com uma abordagem personalizada que são comercializadas diretamente no estúdio, através de e-commerce e também por intermédio de parcerias com arquitetos e designers.

Com 20 anos no mercado como artista vidreira, completados no meio da enchente de 2024, Daniela foi uma das impactadas pelas chuvas. "Perdi materiais, equipamentos e algumas peças que estavam em produção foram danificadas. Estou me recuperando aos poucos, reorganizando e retomando a produção, agora com mais segurança no novo espaço", explica a vidreira que fez um movimento inverso ao sair de casa no início da pandemia.

"Quando todos precisaram voltar para casa, senti a necessidade de ter um outro lugar", relembra ao justificar observando que apesar das restrições e distanciamento, participar de um coletivo de arte foi um impulso que a ajudou a continuar trabalhando de maneira produtiva. Justamente por isso a artista considera que o Vila tem uma grande importância para seu negócio, sendo inspirador. Para 2025 Daniela planeja lançar uma nova linha de produtos. "Quero também estreitar as parcerias criativas e expandir as possibilidades de produção através de novos projetos colaborativos" antecipa.