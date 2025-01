Gravura Galeria de Arte comemora 20 anos de Veraneio Atlântida Arte

A mostra coletiva da Gravura Galeria de Arte comemora, em 2025, 20 anos de Veraneio Atlântida Arte, evento que leva arte ao litoral norte gaúcho. A mostra artística, que contará com a participação de 24 artistas, abrirá suas portas no sábado (4) e fica disponível até 1º de março, esperando grande público durante a alta temporada. A novidade dessa edição comemorativa será o novo local: Elevato Casa (av. Paraguassu, 5199 – Xangri-lá) – aberto de segundas a sextas-feiras das 9h às 12h, e das 13h30min às 18h30min; e aos sábados, das 9h às 18h (sem fechar ao meio-dia). Dentre alguns dos artistas que irão participar da exposição estão: Heloisa Helena, de Criciúma - Santa Catarina; Marcelo Hübner, com a série Banhistas; e Victor Hugo Porto, de Caxias do Sul. Expondo suas obras pela primeira vez em Atlântida estão: Bia Macedo, diretamente de Gramado; Heloísa Zorzi, de Belém-PA, e que reside em Torres-RS; e Isabel Ferreira, de Porto Alegre. O Veraneio Atlântida Arte oferece um mar de possibilidades e experiências artísticas com entrada gratuita e um espaço de visitação que conta com aproximadamente 750m². A grande área de exposição permite que todas as obras sejam apreciadas individualmente e o público circule livremente.