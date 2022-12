Novo espaço do Vila Flores, Figa de Guiné Ateliê será inaugurado neste sábado

No sábado, das 18h às 22h, o Centro Cultural Vila Flores (rua Hoffmann, 447) recebe a inauguração do Figa de Guiné Ateliê. O espaço será conduzido pelos artistas visuais Mitti Mendonça e Wagner Mello, que atuam nos circuitos de arte contemporânea, ilustração e feiras gráficas, participando de projetos e exposições no Brasil e exterior. Entre as articulações anteriores da parceria está a Feira Garganta, que reúne artistas e editoras independentes, e que em, 2023, irá para sua terceira edição.