Cesta básica: tomate, arroz e batata lideram queda de preços em Porto Alegre, apontam Conab e Dieese

Oito produtos da cesta básica tiveram redução de preços médios em Porto Alegre, entre agosto e setembro, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta quarta-feira (8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores quedas foram registradas no tomate (-4,24%), no arroz agulhinha (-3,91%) e na batata (-3,54%). Também apresentaram recuo o leite integral (-2,18%), a manteiga (-1,88%), o feijão-preto (-1,59%), o pão francês (-0,47%) e o açúcar refinado (-0,42%). Por outro lado, a banana (4,77%), o óleo de soja (3,27%) e a farinha de trigo (1,58%) tiveram os maiores aumentos. As informações são da assessoria da Conab.

O levantamento aponta que o custo total da cesta básica na capital gaúcha apresentou relativa estabilidade (0,04%) em relação a agosto, sendo calculado em R$ 811,44 em setembro. No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e setembro de 2025, os alimentos com maior redução de preço foram a batata (-38,45%), o feijão-preto (-31,65%), o arroz agulhinha (-23,52%) e a banana (-0,65%). Já o café em pó teve a maior alta, com variação de 59,84%.

Cesta básica no Brasil

A pesquisa conjunta da Conab e do Dieese mostra que o custo da cesta básica diminuiu em 22 das 27 capitais brasileiras no mês de setembro. As quedas mais expressivas ocorreram em Fortaleza (-6,31%), Palmas (-5,91%), Rio Branco (-3,16%), São Luís (-3,15%) e Teresina (-2,63%). Entre as cidades que registraram alta, a maior foi em Campo Grande (1,55%).

“A redução do preço em boa parte das capitais é um sinal importante de que as políticas públicas do governo federal, de abastecimento e apoio à produção de alimentos, estão funcionando. A Conab, em parceria com o Dieese, trabalha para garantir transparência nos preços e contribuir com ações que assegurem comida de qualidade e a preços justos na mesa das famílias brasileiras”, destaca o presidente da Companhia, Edegar Pretto.

O preço do tomate baixou em 26 capitais, com variação de -47,61% em Palmas. O arroz agulhinha ficou mais barato em 25 cidades, com destaque para Natal (-6,45%). O açúcar caiu em 22 capitais, com variação de -17,01% em Belém. Já na carne bovina de primeira, a queda mais acentuada ocorreu em Macapá (-2,41%).

Parceria Conab e Dieese

A coleta de preços de alimentos básicos foi ampliada de 17 para 27 capitais brasileiras, resultado da parceria entre a Conab e o Dieese. A iniciativa reforça a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Os primeiros resultados com todas as capitais começaram a ser divulgados em agosto de 2025.

Informações detalhadas sobre os valores dos produtos que compõem a cesta básica nas 27 capitais estão disponíveis na Análise Mensal da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos, referente a setembro de 2025.