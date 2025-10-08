Porto Alegre,

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 13:47

CNseg apresenta programação da Casa do Seguro na COP30

30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) ocorrerá em Belém

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
A Confederação Nacional das Seguradoras anunciou no dia 2 de outubro, a agenda de eventos que farão parte da programação oficial da Casa do Seguro, embaixada do setor segurador em Belém (PA), durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).
A programação da Casa do Seguro está dividida em dois períodos ao longo do dia, durante toda a conferência, com foco em conteúdo, diálogo e networking.
No período da manhã, a Casa sediará palestras e painéis organizados pelos Empoderadores – empresas do setor segurador que apoiam a iniciativa –, com destaque para boas práticas e experiências em inteligência climática, inovação, sustentabilidade e gestão de riscos, evidenciando avanços técnicos e operacionais, além de referências internacionais.
Já no período da tarde, a programação será organizada em parceria com entidades como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Instituto Clima e Sociedade (Ics), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), Sistema OCB e UNEP FI, entre outras. Estão previstos fóruns, seminários e debates que evidenciam o papel plural do setor de seguros na proteção social e de investimentos.
Para Gustavo Brum, Chefe de Gabinete da CNseg, a programação reflete a relevância do setor segurador como instrumento de adaptação climática, e como fator para proteção de famílias e empresas, mas também de investimentos públicos e privados. “Trabalhamos para levar para Belém debates que mostrem para a sociedade como o setor segurador contribui para a proteção de famílias, empresas e governos diante de riscos extremos, evidenciando, através de boas discussões, como o setor é essencial para uma transição justa e para o financiamento de uma economia mais sustentável”, afirma.

