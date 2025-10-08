Museu de História da Medicina do RS lança campanha para doação do Imposto de Renda à instituição

Participação cidadã em benefício de toda a sociedade, a destinação do imposto de renda é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais. Nesse espírito, o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (Muhm), mantido pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), lançou na sexta-feira (3), a campanha de doação.

A iniciativa “Preservar a memória é inspirar o futuro” possibilita que médicos, familiares e a comunidade em geral destinem parte do imposto devido ao governo para a manutenção do Museu, contribuindo para preservar seu acervo e fortalecer suas ações de educação e cultura.



Localizado na Avenida Independência, em Porto Alegre, o Muhm é referência nacional em patrimônio histórico da saúde. Seu acervo reúne documentos, fotografias e objetos que ajudam a contar a trajetória da Medicina no Rio Grande do Sul, grande parte deles doados por médicos e familiares. Além de conservar a história, o espaço realiza atividades educativas em parceria com escolas, promovendo visitas mediadas e jogos interativos que aproximam crianças e jovens da ciência e da saúde.

Conforme a legislação vigente, pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido. O valor é abatido diretamente do montante a pagar ou somado ao valor da restituição, corrigido pela taxa Selic. O processo é simples e conduzido pela equipe do Simers.