Gigantes do setor reposicionam estratégias em meio à transformação dos seguros

O mercado de seguros e previdência privada no Brasil passa por um período de expansão e transformação. Se por um lado a pandemia e os eventos climáticos recentes aumentaram a consciência da população sobre a importância da proteção financeira, por outro, a digitalização e as mudanças regulatórias têm forçado as companhias a repensar estratégias, produtos e formas de relacionamento com os clientes. O resultado é um setor mais dinâmico, competitivo e desafiado a atender um consumidor cada vez mais conectado, exigente e atento à reputação das marcas. Entre as empresas que simbolizam esse movimento estão a Porto e a MAPFRE, duas das maiores seguradoras do País. Com trajetórias diferentes, ambas buscam se adaptar às novas demandas.

MAPFRE acelera digitalização e mira crescimento da previdência privada

Diretor geral de Inovação e Transformação, Hugo Assis, ressalta utilização de IAs no dia a dia Divulgação/Mapfre/JC

Em um cenário de expansão e transformação, a MAPFRE, multinacional de origem espanhola, diz estar apostando em inovação, diversificação e proximidade com os clientes para manter a relevância no Brasil, onde projeta contribuir para que o mercado passe dos atuais 6% para 10% do PIB até 2030. "O setor vive um momento muito positivo, de crescimento sustentado, mas também de grandes transformações", resume Oscar Celada, CEO adjunto de Negócios da MAPFRE. A transformação digital está no centro da estratégia. No último ano, a companhia criou o MAPFRE Village, hub de inovação que reúne equipes multidisciplinares em projetos ágeis, e investiu em automação e plataformas digitais. Um dos exemplos é a solução de peritagem em sinistros de automóveis com inteligência artificial (IA), que reduziu em até 80% o tempo de avaliação. "Temos mais de 20 iniciativas em andamento com IA, desde subscrição e precificação até atendimento e análise de risco", afirma Hugo Assis, diretor geral de Inovação e Transformação. Entre as novidades, estão o uso de IA para abertura de sinistro em auto por voz, imagem ou texto, sem intervenção humana. "Nosso modelo é híbrido: a IA não substitui pessoas, mas potencializa a capacidade humana", completa Assis. Na área de previdência, a companhia aposta em planos flexíveis e em uma asset própria para gerir os investimentos. "O interesse do brasileiro pela previdência está crescendo. Nosso diferencial está em unir solidez a um atendimento próximo e customizado", afirma Hilca Vaz, diretora técnica de Vida e Previdência.

Porto aposta em tecnologia para fortalecer relação com clientes

Marcos Sirelli, Diretor Tecnologia da Informação, defende que confiança dos clientes na marca é um diferencial Fernando Martinho/Porto/JC