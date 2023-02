Qual documentação você precisa para curtir o verão no Uruguai de carro

O Uruguai é um destino que tem, cada vez mais, atraído os gaúchos. Se antes as compras eram o principal motivo para a ida até a fronteira, hoje a realidade é um pouco diferente. Com o dólar alto, a proximidade geográfica e de costumes faz com que o pequeno país, de pouco mais de 3 milhões de habitantes, vire, na verdade, uma opção para turismo de lazer, com o desbravamento de diversas cidades, incluindo a capital, Montevidéu, e as famosas praias de águas geladas.

Segundo a guia de turismo Emilene Correa Souza, os destinos mais procurados no verão são Punta del Este, Cabo Polonio, Punta del Diablo e Colônia del Sacramento. Cada uma atende a um tipo de público diferente: Punta del Este é considerada a Miami da América Latina; Cabo Polonio é como um vilarejo, onde não há rede elétrica e as pessoas podem desfrutar de um passeio mais "good vibes"; Punta del Diablo é a preferida pelos surfistas e Colônia é uma cidade charmosa e cheia de história, de onde é possível ver Buenos Aires.

"O Uruguai é um país com uma riqueza natural extraordinária. As praias são mais tranquilas, não tem aquele formigueiro de guarda-sol, como tem aqui no nosso litoral. Por outro lado, são praias menores, com água gelada e mar revolto, e com menos estrutura, na maioria dos casos", explicou a guia turística, que, particularmente, ama visitar o país vizinho. "Hoje, prefiro ir ao Uruguai do que à Argentina", revela.

Além disso, o Uruguai, conforme explica Emilene, possui um roteiro turístico cultural proeminente. "É um lugar para ser visitado no inverno e no verão. Montevidéu tem muitos museus, prédios históricos", afirma, referindo-se a pontos turísticos como o Arco da Cidade Velha, a Catedral Metropolitana de Montevidéu, o Palácio Salvo a Rambla e o mirante da Intendência de Montevidéu. Para quem está indo neste verão, perto do Carnaval, ela recomenda que visite o Museo del Carnaval. "Lá também tem muito carnaval de rua, é um carnaval no estilo europeu, mas são 40 dias de festa", ressalta.

Sobre a hospedagem, a guia garante que é possível encontrar hotéis para todos os bolsos e gostos e que em muitos o atendimento é em 'Portunhol'. "Mas eu destaco, também, que mesmo um quarto standard pode, às vezes, ter banheira, como o hotel que costumamos ficar lá no bairro Pocitos", contextualiza.

Ela ainda recomenda que os viajantes levem algum dinheiro em espécie, mas garante que a maioria dos locais aceita cartão e que, se for um estabelecimento alimentício, o viajante pode ficar tranquilo porque o imposto é restituído, mas é preciso levar uma quantia considerável para alimentação, já que o custo de vida é mais alto no país e não dá para esquecer a gorjeta, que é fundamental para um bom atendimento no Uruguai. A dica para quem leva dinheiro em espécie é realizar o câmbio no país. "Além disso, muitos lugares aceitam o real, principalmente quando o destino é mais perto da fronteira", diz Emilene.

A guia pontua que, apesar das inúmeras semelhanças com o povo gaúcho, como o consumo do chimarrão, por exemplo, o país vizinho tem muito a mostrar para quem estiver aberto. "Existe uma diferença na gastronomia, muitos brasileiros estranham não ter arroz e feijão. As músicas que tocam nos barzinhos são muito diferentes, não tem pagode nem sertanejo. O ritmo de vida também é outro, é um ritmo com mais paciência, mas é incrível", conclui.

País exige documentação para entrada de turistas