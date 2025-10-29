Andamento das obras de empreendimento na Serra pode ser acompanhado em tempo real

O Downtown Canela, empreendimento da Bronstrup em parceria com a Joal Teitelbaum, segue em ritmo acelerado e entra agora em uma nova etapa de execução. Com entrega prevista para maio de 2028, o andamento das obras poderá ser acompanhado em tempo real por meio de uma câmera de time lapse, que registrará todo o processo construtivo de forma contínua. Os vídeos com a evolução do canteiro serão divulgados mensalmente, permitindo que clientes e investidores acompanhem cada avanço da obra.

Após a conclusão dos trabalhos em terra, o projeto inicia a fase de fundações e estruturas de concreto, com duração estimada de 10 meses. A etapa marca o início de um novo ciclo construtivo e representa um avanço importante na consolidação do empreendimento, que já é um sucesso de vendas, com 50% das unidades comercializadas.

Estrategicamente localizado na Avenida Osvaldo Aranha, esquina com as ruas Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa — em frente ao futuro Parque do Palácio e ao lado do Grande Hotel —, o Downtown Canela reúne sofisticação, sustentabilidade e infraestrutura completa de lazer. o empreendimento consolida-se como um dos projetos mais aguardados e valorizados da Serra Gaúcha.