Estudo destaca aumento nas vendas de imóveis em Gramado e Canela

O mercado imobiliário da Região das Hortênsias segue em forte expansão. Um levantamento inédito da Brain Inteligência Estratégica aponta um crescimento de 32,8% no volume de vendas em Gramado e Canela no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados completos, que detalham o comportamento do setor na região, serão o destaque da segunda edição do Insight Imobiliário, promovido pela entidade Planta. Os detalhes do estudo serão divulgados ainda esta semana.

O evento acontece nesta quarta-feira (30), no Parque Tomasini, em Gramado, e é direcionado a empresários, profissionais do setor e associados da entidade. Além da apresentação da pesquisa inédita com Guilherme Werner, da Brain, o encontro trará a Gramado o executivo Cyro Naufel, diretor de Relações com Investidores e diretor Executivo da Lopes São Paulo, a maior imobiliária do país, que compartilhará sua expertise sobre o mercado nacional.

O objetivo do Insight Imobiliário é fomentar a análise de dados, a troca de conhecimento e o networking qualificado entre os principais players da construção civil, arquitetura e mercado imobiliário da Serra Gaúcha. O evento será encerrado com um jantar especial, proporcionando um ambiente propício para a criação de conexões valiosas.