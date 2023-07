Rosa Tattooada se apresenta em Canoas em show de comemoração de seus 35 anos

Em turnê comemorativa por seus 35 anos de estrada, a banda Rosa Tattooada se apresenta no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340) neste sábado (22), às 20h. O show da saudosa banda de rock gaúcha contará com grandes sucessos do grupo, novas canções do álbum especial de aniversário, além de covers de clássicos do gênero que inspiraram a história dos músicos. Os ingressos podem ser adquiridos no Sesc ou através do site, por valores a partir de R$20,00. Formado por Jacques Maciel (voz e guitarra), Valdi Dalla Rosa (baixo e voz) e Dalis Trugillo (bateria), a Rosa Tattooada surgiu da influência do hard rock dos anos 1980 e traz no repertório hits como Tardes de Outono e O Inferno vai ter que esperar, uma das músicas mais escutadas da história do pop rock gaúcho.