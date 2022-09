Maria Rita volta ao Araújo Vianna com o show ‘Samba da Maria’

Nesta sexta-feira (30), Maria Rita retorna a Porto Alegre com o show Samba da Maria, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), às 21h. Desde que lançou o álbum Samba Meu (2007), Maria Rita transita no universo do samba e hoje está consolidada como uma das grandes artistas do gênero. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 100,00.