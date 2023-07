TIM terá planos com assinatura Apple One inclusa

TIM irá oferecer planos de assinatura Apple One inclusa em seus planos aos clientes – é a primeira operadora da América Latina com essa oferta. A campanha de divulgação será estrelada pelo ator Rodrigo Santoro. irá oferecerem seus planos aos clientes – é a primeira operadora da América Latina com essa oferta. A campanha de divulgação será estrelada pelo

São duas ofertas para os planos TIM Black que trazem Apple One sem custo adicional e incluem os serviços Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ (com 50GB de armazenamento). No mercado, a assinatura Apple One Individual custa R$ 34,90 mensais.

As novas opções custarão R$ 224,99 com 50GB de internet e R$ 294,99 com 100GB de internet, em pacotes que podem ser compartilhados com o titular e mais um ou até três dependentes, respectivamente.

Os clientes poderão usar os serviços Apple One no iPhone ou outros devices Apple, smart TVs e alto-falantes inteligentes. Terão ainda WhatsApp, redes sociais e roaming internacional e a internet que não for utilizada acumula para o mês seguinte. A contratação poderá ser feita em qualquer loja TIM ou no site da operadora a partir de hoje (28).

“Estamos entusiasmados em levar o Apple One a mais clientes no Brasil, para que eles possam acessar facilmente o melhor entretenimento, incluindo playlists selecionadas com Áudio Espacial, séries e filmes premiados e mais de 200 jogos, além de mais armazenamento com o iCloud+”, comenta a diretora de Serviços para a América Latina da Apple, Jennifer D'Cunha.