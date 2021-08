Volcato relembra de quando atuou na Rede da Legalidade

"(O governador Leonel) Brizola tinha vindo na rádio, em um daqueles dias para uma entrevista, assim que pude, contei que tinha recebido uma informação que os navios de guerra do Brasil estavam descendo para o Sul, com a ordem de bombardear Porto Alegre. A entrada seria através do Porto do Rio Grande. Então, montamos juntos a informação que o governo do Estado tinha afundado navios velhos na entrada do porto para impedir a passagem. A informação colocada no ar pela rádio fez os navios recuarem." Quem conta essa passagem é João Mariano Volcato, de 93 anos, que esteve nos porões do Palácio Piratini, participando das transmissões geradas pela Rádio Guaíba, durante a Campanha da Legalidade.

A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, foi o estopim para o mpasse político que roubou a cena nacional durante 13 dias. Quem deveria ocupar o cargo de Jânio, era o seu vice, João Goulart. No entanto, a junta militar instituída para conduzir o País naqueles dias não tinha a intenção de respeitar a linha sucessória.

Ao perceber o que estava em jogo, Brizola começou a liderar o movimento de resistência de dentro do Palácio Piratini. O governador se deu conta que a capacidade de informação era essencial para a sobrevivência do movimento, e como manobra de burlar a censura federal imposta às rádios da cidade, no dia 27 de agosto, requisitou a rádio Guaíba que fosse transferida aos porões do Piratini.

Volcato estava na sede do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), onde era assessor da presidência, quando Jânio Quadros renunciou. "O Irga estava uma bagunça depois da notícia, então peguei a rua em direção ao Centro, e vi aquela multidão descendo a Borges (de Medeiros) em direção à General Câmara, todos estavam indo para a frente do palácio." Sem falhar a memória após 60 anos, Volcato conta que ao chegar em frente ao portão se deparou com Hamilton Chaves - chefe de Imprensa do governo Brizola -, que era seu conhecido, e recebeu o convite para trabalhar na mobilização.

"Ele disse: 'Pode começar agora?' Eu disse: 'Posso!' 'Então, vai lá e fica na rádio', determinou". Naquela tarde, Volcato entrou onde estavam as instalações para a transmissão das informações lideradas por Brizola, no que se constituiu a Rede da Legalidade, uma cadeia de emissoras que apoiavam a mobilização. Naqueles dias, recebeu informações, traduziu para o francês, o espanhol e o inglês: "O mundo também estava em apoio ao movimento!".

Em 28 de agosto, o comandante do III Exército, Machado Lopes, recebeu a ordem do ministro da Guerra Odílio Denys de prender o governador: "Ficamos sabendo dessa informação junto com o aviso que tanques estavam saindo do QG localizado na Serraria em direção ao Centro. Então, vimos Brizola esperar o comando na frente do palácio. Quando Machado Lopes chegou, o governador estendeu a mão e perguntou: "Vens com o amigo ou o quê?", relata Volcato.

O movimento se manteve até o dia 7 de setembro, quando João Goulart tomou posse, sob a condição de aceitar o regime parlamentarista. Todas as tardes, naqueles dias de 1961, Volcato entrava para cumprir as suas funções e saía ao raiar do sol. "Foi maravilhoso tudo aquilo", se emociona Volcato.