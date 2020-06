Educação pode aprender com a crise

A pandemia do novo coronavírus trouxe consigo diversas mudanças, fazendo com que a educação, entre outros setores da sociedade, também passe por um momento histórico. Grande esforço tem sido feito por professores e instituições para manter a continuidade dos estudos. A educação a distância já era uma realidade antes da crise, porém o desafio agora tem sido justamente adaptar, de forma rápida, a metodologia educacional totalmente para o ambiente online.

A crise nos obrigou a olhar "com novos olhos" para um ambiente, ainda que conhecido, pouco explorado. Hoje, câmeras, microfones e até mesmo redes sociais se tornaram aliados de educadores e educandos. A pandemia também trouxe uma reflexão acerca da forma como instituições de ensino têm adaptado seus conteúdos: é preciso abandonar o pensamento conservador que ronda o sistema educacional e já não se enquadra no "novo normal".

A tecnologia já estava aí, na nossa frente, mas talvez tivéssemos medo de encará-la por total. Agora, nos vemos obrigados a entendê-la e perceber o quanto ela pode nos ajudar. Aos professores, se permitam experimentar novos métodos de ensino, para que este momento seja também de novas experiências profissionais. Não podemos esquecer da dificuldade que muitos estudantes têm passado para acompanhar essa nova rotina de estudos, seja por falta de artifícios tecnológicos ou de um apoio docente mais próximo. De qualquer maneira, aos alunos, encarem esse momento como mais um aprendizado, difícil, doloroso talvez, mas preparatório com certeza para um novo futuro profissional que se desenha.

Afinal, a pandemia, quando passar, deixará sequelas. Negativas, com certeza, pela perda de milhares de vidas, mas também positivas e de oportunidades. A educação profissional certamente não será a mesma, os profissionais não serão os mesmos. Hoje, já vemos os técnicos em enfermagem, por exemplo, assumindo novas posturas, deixando de lado, por uns minutos que seja, as agulhas para comemorar nos corredores de hospitais as vidas salvas. Sem falar na preocupação deles em aproximar entes queridos por meio das telas. Estamos na crise, não conhecemos o amanhã, mas sabemos que é o momento de se reinventar. Levamos um choque de realidade para nos preparar para um futuro de novas profissões e de novas atitudes. Como escola, é tempo de voltar às classes e reaprender. Como professor, buscar novas ferramentas de trabalho e, como aluno, sim, se redescobrir. E esse é só o começo de tudo que a educação ainda pode e vai aprender com essa crise.

Diretor da Escola Profissional Fundatec