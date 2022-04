Zoológico da Macedônia do Norte tem 'baby boom' com nascimento de mais de 30 espécies

O Zoológico de Skopje, na Macedônia do Norte, está passando por um 'baby boom' depois que mais de 30 espécies diferentes deram à luz nas últimas semanas. Entre os recém-nascidos estão três leões brancos (foto), um lêmure, uma ovelha, um zebu, um macaco, um gibão, um camelo e um canguru. Segundo a mídia local, um leão branco não nascia no Zoológico de Skopje há mais de 20 anos. A mãe dos filhotes é a leoa Bella, que chegou em Skopje vinda da Alemanha. O pai deles é da França. Em homenagem ao evento raro, a prefeita da cidade, Danela Arsovska, visitou o zoológico. Os visitantes poderão visitar os pequenos assim que estiverem prontos para passear ao ar livre. O leão branco está listado como uma espécie em estado de conservação vulnerável (VU) e, de acordo com dados publicados pela organização sul-africana Global White Lion Protection Trust, atualmente existem 13 leões brancos na natureza e 300 se contados os animais em cativeiro.