O Instituto Caldeira recebe, nesta quinta-feira (4), a segunda edição do AI Day, um evento que reúne especialistas e pesquisadores para discutir o papel da inteligência artificial no presente e no futuro dos setores. A programação segue ao longo de todo o dia, com 57 painéis que exploram temas ligados à tecnologia e às transformações que ela provoca no cotidiano.
289
1228317
2025-12-04 12:22:36
Galeria de Vídeos
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Galeria de Vídeos- Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 12:22
Vídeo: Instituto Caldeira realiza segunda edição do AI Day
O Instituto Caldeira recebe, nesta quinta-feira (4), a segunda edição do AI Day, um evento que reúne especialistas e pesquisadores para discutir o papel da inteligência artificial no presente e no futuro dos setores. A programação segue ao longo de todo o dia, com 57 painéis que exploram temas ligados à tecnologia e às transformações que ela provoca no cotidiano.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login