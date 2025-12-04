Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Galeria de Vídeos

- Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 12:22

Vídeo: Instituto Caldeira realiza segunda edição do AI Day

 O Instituto Caldeira recebe, nesta quinta-feira (4), a segunda edição do AI Day, um evento que reúne especialistas e pesquisadores para discutir o papel da inteligência artificial no presente e no futuro dos setores. A programação segue ao longo de todo o dia, com 57 painéis que exploram temas ligados à tecnologia e às transformações que ela provoca no cotidiano.
 O Instituto Caldeira recebe, nesta quinta-feira (4), a segunda edição do AI Day, um evento que reúne especialistas e pesquisadores para discutir o papel da inteligência artificial no presente e no futuro dos setores. A programação segue ao longo de todo o dia, com 57 painéis que exploram temas ligados à tecnologia e às transformações que ela provoca no cotidiano.