Vídeo: Instituto Caldeira realiza segunda edição do AI Day

O Instituto Caldeira recebe, nesta quinta-feira (4), a segunda edição do AI Day, um evento que reúne especialistas e pesquisadores para discutir o papel da inteligência artificial no presente e no futuro dos setores. A programação segue ao longo de todo o dia, com 57 painéis que exploram temas ligados à tecnologia e às transformações que ela provoca no cotidiano.