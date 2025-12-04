Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 12:28

Zaffari Moinhos, 44º supermercado do grupo, já tem data para abrir

Zaffari Moinhos tem entrada pela rua Doutor Timóteo e pelo Moinhos Shopping

Zaffari Moinhos tem entrada pela rua Doutor Timóteo e pelo Moinhos Shopping

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O ano deve ser um dos recordes de abertura de operações do Grupo Zaffari, maior supermercadista gaúcho e que atua também em shopping center. Depois de abrir a quarta loja do atacarejo Cestto, nesta quinta-feira (4), em Viamão, a companhia marcou a data de estreia do 44º supermercado.

Notícias relacionadas