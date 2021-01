Com foco na base, Julinho Camargo retorna ao Inter

apresentado ao grupo de jogadores Um dia depois de ser, o novo diretor executivo, Paulo Bracks, falou à imprensa e anunciou o retorno de Julinho Camargo ao Inter. Com uma função ligada à base colorada, o profissional iniciou nesta terça-feira (5) sua terceira passagem pelo clube. A última foi em 2011, quando auxiliou Paulo Roberto Falcão. A primeira passagem de Julinho no Beira-Rio foi entre 1994 e 2000, quando trabalhou como técnico das categorias de base. O último trabalho do novo gerente de transição foi no comando da Tombense na Série C do Brasileirão.

Seguindo a linha desejada pelo presidente Alessandro Barcellos, a nova gestão mantém o foco na prata da casa, priorizando a formação de jogadores no Colorado. “A base é um dos pilares que teremos aqui no futebol do Inter em 2021. Uma das metas da presidência é ter 40% de atletas do elenco profissional vindos da base", reforçou Bracks. Ele falou ainda sobre a importância de ser preciso nas contratações: “Ir ao mercado com muita assertividade e pontualidade, às vezes não fazer um investimento muito alto, mas que vai entrar no sistema de jogo", explicou.

Enquanto isso, o técnico Abel Braga faz os últimos ajustes para enfrentamento contra o Ceará, nesta quinta-feira (7), às 19h, na Arena Castelão. A principal arma para enfrentar os nordestinos sairá do banco de reservas. Com a suspensão de Thiago Galhardo, Yuri Alberto assume a vaga no ataque. Mesmo não sendo titular com Abelão, o jogador de 19 anos marcou quatro vezes desde que o treinador assumiu o Colorado. O grupo treina na manhã de hoje e em seguida embarca para Fortaleza.