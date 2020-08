Diego Souza perde pênalti, e Corinthians e Grêmio empatam

Na abertura da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians empataram sem gols em Porto Alegre. Foi a segunda partida do time paulista no Nacional e seu primeiro ponto, já que na estreia foi derrotado pelo Atético-MG - a equipe teve seu jogo da 1ª rodada adiado para poder disputar a final do Campeonato Paulista. Já o Grêmio chega a 5 pontos após vencer a estreia contra o Fluminense e empatar na segunda rodada com o Ceará.

Em campo, o Grêmio foi mais ofensivo durante a partida toda, obrigou o goleiro Cássio a fazer mais de uma defesa difícil e também acertou a trave em chute de Jean Pyerre. O segundo tempo da partida ainda promoveu mais um duelo cara a cara entre Diego Souza e Cássio. Após consultar o VAR, o árbitro viu pênalti cometido por Michel Macedo - e também expulsou o técnico Tiago Nunes por reclamação.

O atacante gremista (que na Libertadores de 2012, pelo Vasco, perdeu um gol frente a frente com o goleiro corintiano) desperdiçou a cobrança, chutando para fora.

Luan, ex-gremista e hoje atleta do Corinthians, teve participação bastante apagada e foi substituído no segundo tempo para dar lugar a Juan Oliveira, que veio das categorias de base do time alvinegro. O Corinthians ainda teve o reforço do zagueiro Gil, de última hora. O jogador estava afastado desde que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, mas foi liberado para jogar após realizar um novo teste de coronavírus.

Léo Natel, que também estava afastado pelo mesmo motivo, foi liberado e chegou a entrar na segunda etapa.

A próxima partida do time alvinegro está marcada para às 21h30 da próxima quarta-feira (19), contra o Coritiba, em casa. O Grêmio, no mesmo dia, mas às 19h30, enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Invictos, São Paulo e Vasco se enfrentam no Rio Neste domingo (16), o São Paulo faz seu segundo jogo no Brasileiro,contra o Vasco, no Rio de Janeiro. A partida está marcada para às 16h (Brasília) e terá transmissão da Rede Globo para a capital paulista.

O time de Fernando Diniz vem de vitória contra o Fortaleza, por 1 a 0, mas segue sendo pressionado pela torcida, que protestou mesmo após o resultado positivo. Os vascaínos vem de vitória contra o Sport, por 2 a 0.

Este é o segundo jogo das duas equipes, já que nenhuma delas entrou em campo na primeira rodada.