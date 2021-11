Banrisul oferece linhas de crédito para geração de energia limpa

O Banrisul tem uma série de linhas de crédito específicas para geração de energia limpa para pessoas físicas, empresas ou órgãos públicos. O portfólio, que conta com opções exclusivas para os clientes no Rio Grande do Sul, registrou um crescimento expressivo de demanda neste ano.

Conforme Robson Oliveira Santos, superintendente executivo de Varejo do Banrisul, isso ocorre em função do grande número de modalidades que o banco disponibiliza e divulga a seus clientes e parceiros mostrando as vantagens da energia renovável. “Uma das principais linhas é o CDC Sustentabilidade, que financia 100% de projetos sustentáveis, como energia solar ou eólica”, esclarece Santos.

Como o custo da conta de luz subiu nos últimos meses, há mais pessoas procurando alternativas, como placas fotovoltaicas. “Com investimento em energia limpa, a economia gerada pela redução da conta de luz cabe dentro da parcela do financiamento e o benefício supera o prazo da linha de crédito”, detalha o superintendente.

Um dos diferenciais do CDC Sustentabilidade é que a modalidade de crédito dá autonomia para as pessoas que estão instalando equipamentos, que podem ser nacionais ou importados. Essa flexibilidade de escolha, normalmente, não é oferecida em algumas linhas tradicionais no mercado, que foca em componentes produzidos no Brasil. A agilidade para contratação fica entre as prioridades da área comercial do banco e o prazo longo para financiamento, de até 96 meses, acaba atraindo interessados.

Além do CDC Sustentabilidade, o Banrisul tem linhas sustentáveis para o agronegócio. O banco lançou, em 2021, por exemplo, o Agro Investe Sustentabilidade, viabilizando produtores rurais a investirem em itens para a atividade pecuária ou rural, como preservação de solo, reflorestamento, manejo sustentável e soluções de energia renovável.

“O Plano Safra destina recursos para produtores, mas eles vêm se esgotando muito rápido a nível Brasil. Então, o Banrisul criou sua própria linha de crédito para atender essas demandas”, justifica Santos, citando, ainda, o Programa ABC (agricultura de baixo carbono), o Inovagro, o Pronaf e o Pronamp.

O banco possui, ainda, outras linhas para investimentos em energia limpa, como Fundo Clima, Finame Baixo Carbono, Banrisul Fomento e o Financiamento Especial Banrisul (FEB) – Setor Público, que financia municípios e órgãos públicos em projetos de eficiência energética.