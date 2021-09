Stok Center estreia em Porto Alegre com longas filas e loja lotada

A estreia do primeiro atacarejo da Comercial Zaffari em Porto Alegre teve longas filas e loja lotada na manhã desta quinta-feira (2). A cena foi vista por quem passava pela avenida Assis Brasil, na Zona Norte. A filial abriu às 7h com campanha forte de preços e descontos em 300 itens. Vídeo mostra como ficou o empreendimento.

O 17º Stok Center e o maior da rede até agora fica ao lado da megaloja da Havan , que também é a primeira da rede catarinense na Capital. A unidade, a 13ª da bandeira, abriu em agosto. O funcionamento do Stok Center será de segunda a domingo, das 7h às 22h.

Mesmo com a grande procura, a rede com sede em Passo Fundo - não tem ligação com o grupo Zaffari -, garantiu, em nota, que adotou "as medidas de segurança contra a Covid-19".

Filas foram verificadas também dentro da loja para passar nos 38 caixas da filial. Foto: Stok center/Divulgação

Até dezembro, mais duas filiais do atacarejo serão abertas , uma em Caxias do Sul, que também ficará junto a Havan, e outra em Lagoa Vermelha, segundo havia antecipado a coluna. O investimento total nas três unidades - Porto Alegre, Caxias do Sul e Lagoa Vermelha -, chegará a R$ 120 milhões. A rede alcançará 19 unidades. Serão um total de 500 vagas de emprego - 200 na Capital, 200 na maior cidade da Serra Gaúcha e 100 no município à margem da BR-285.

O diretor de expansão da Comercial Zaffari, dona da bandeira, Delacir Miorando, informou que Lagoa Vermelha abrirá em outubro e a de Caxias do Sul, em novembro. Além disso, Miorando projetou pelo menos mais quatro a cinco novas lojas do atacarejo em 2022.

Na Capital, a rede está estudando mais instalações. Sobre a localização, o diretor diz que é "segredo, por enquanto". A rede tem um supermercado da Comercial Zaffari, que fica na avenida Protásio Alves, próximo ao viaduto do encontro das avenidas Carlos Gomes e Tarso Dutra. Segundo Miorando, o foco na Capital é mais atacarejos e não supermercado.

A rede aguarda o desfecho da tramitação de um projeto de lei que retira limite de tamanho para hipermercados ou atacarejos, hoje de 2,5 mil metros quadrados de área de vendas. Apenas é permitido projeto maior na região onde foi erguido o primeiro Stok Center.

"A ideia é que isso mude e que se possa gerar mais impostos e empregos", associa o executivo da Comercial Zaffari. "Precisamos fazer lojas grandes", justifica.