Ventos laterais provocam cancelamentos e atrasos no Aeroporto Salgado Filho neste sábado

Aeroporto Internacional Salgado Filho registra problemas por causa do mau tempo neste sábado (23). De acordo com a assessoria de imprensa, as condições climáticas foram responsáveis por cancelamentos e atrasos dos voos. As rajadas de vento chegaram a 68 km/h no terminal, segundo a Fraport Brasil.

Devido à intensidade dos ventos, voos foram alterados. Foi informado que o fenômeno conhecido como “vento de traves” afetou pousos e decolagens. O vento lateral soprou na direção transversal à pista de operação. A condição dificultou manobras de aproximação e partida das aeronaves, visando a segurança operacional dos voos.

A Fraport Brasil confirmou impactos diretos na operação aérea. Cinco pousos foram cancelados por conta das condições meteorológicas. Cinco decolagens também foram suspensas no terminal. Oito cancelamentos ocorreram devido ao clima adverso. Dois cancelamentos foram realizados por ajustes de malha aérea. Passageiros foram orientados a consultar suas companhias antes de se deslocarem. A Fraport reforçou que a situação está sendo monitorada continuamente. A operação segue sujeita a novas alterações conforme as condições do tempo.