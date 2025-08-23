China adiciona quase 20 milhões de empresas durante período do 14º Plano Quinquenal

A China registrou um aumento líquido de quase 20 milhões de empresas desde o início do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), informou a Administração Estatal para Regulação do Mercado nesta sexta-feira (22). Desde o lançamento do 14º Plano Quinquenal, o ambiente de negócios da China continuou a melhorar, estimulando assim plenamente a vitalidade empreendedora em toda a sociedade, disse Luo Wen, chefe da administração, em uma coletiva de imprensa destacando as conquistas do país durante esse período.

O país também registrou um aumento líquido de aproximadamente 34 milhões de famílias autônomas durante o mesmo período de cinco anos, acrescentou Luo. Para proteger eficazmente a concorrência justa e a ordem do mercado, a Administração intensificou a repressão aos monopólios de mercado, informou Luo. Especificamente, melhorou o monitoramento e a avaliação de riscos em setores-chave, reforçou a supervisão regular da economia de plataforma e traçou linhas claras para evitar a concorrência injusta no mercado online, de acordo com Luo.

Durante o período, a administração tem otimizado continuamente seus mecanismos regulatórios, disse o funcionário, observando que estão em andamento esforços para simplificar os procedimentos de autorização e reduzir os custos corporativos.

Além disso, foram tomadas várias medidas para apoiar as empresas na busca por um desenvolvimento focado na qualidade. Por exemplo, a autoridade forneceu programas de assistência personalizada e apoio em empréstimo com o objetivo de melhorar a qualidade corporativa.

Olhando para o futuro, Luo afirmou que a autoridade continuará a promover uma regulamentação justa e unificada do mercado e a reforçar de forma consistente a aplicação da lei padronizada, imparcial e civilizada, contribuindo assim para a criação de um ambiente de negócios orientado para o mercado, baseado na lei e internacionalizado.