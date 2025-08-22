Porto Alegre,

Publicada em 22 de Agosto de 2025 às 14:45

Construção da ponte mais alta do mundo inicia importantes testes de carga da China

Ao todo 18 caminhões, pesando um total de 630 toneladas, foram mobilizados em testes

Yang Wenbin/Xinhua/JC
Agências
A Grande Ponte do Cânion Huajiang, que será a ponte mais alta do mundo após a conclusão, iniciou importantes testes de carga na quinta-feira (21), um passo marcante rumo à sua inauguração prevista para setembro.
Quando entrar em operação, a ponte, com uma extensão de 2.890 metros, localizada na Província de Guizhou, no sudoeste da China, será a ponte mais alta do mundo - medindo 625 metros de tabuleiro até o rio. A ponte, com um vão de 1.420 metros, será também a ponte com o maior vão do mundo em uma área montanhosa.
Os testes de carga, previstos para durar até domingo, visam verificar a capacidade estrutural e a segurança da ponte, uma parte fundamental da auto-estrada Liuzhi-Anlong. Ao todo 18 caminhões, pesando um total de 630 toneladas, foram mobilizados no teste. Ao longo do processo de quatro dias, o número de caminhões aumentará gradualmente até atingir uma pressão máxima de 3.300 toneladas.
Mais de 400 sensores foram instalados para monitorar a deformação e a tensão nas torres principais, cabos e tabuleiro da ponte sob diversas condições estáticas e dinâmicas. "Esses testes são o exame final e mais crítico antes da ponte ser aberta ao tráfego", disse Wu Chaoming, gerente de projetos da empreiteira.
Com 92,5% de seu território composto por montanhas e colinas, Guizhou construiu quase 30 mil pontes desde o final da década de 1970, possuindo quase metade das 100 pontes mais altas do mundo. Espera-se que a Grande Ponte do Cânion Huajiang melhore significativamente o transporte regional e impulsione o desenvolvimento econômico, reforçando a conectividade nesta região montanhosa.

