Após as chuvas, RS tem 34 municípios com danos, aponta Defesa Civil

Ao menos 34 cidades do Rio Grande do Sul registraram ocorrências entre quinta (21/8) e este sábado, após as chuvas intensas que atingiram o Estado. Conforme levantamento atualizado da Defesa Civil Estadual, a situação mais crítica é em São Lourenço do Sul: o Arroio São Lourenço saiu do leito, alcançou moradias e levou o município a contabilizar 23 desabrigados e 500 desalojados. Equipes estaduais atuam em campo ao lado da prefeitura, com orientação técnica e atendimento imediato às famílias.

A mobilização se estende por outras regiões. Em Dom Feliciano, houve transbordo de rios e danos a pontes e bueiros, com quatro pessoas desabrigadas. Em Cristal, foram relatados alagamentos na área rural e na zona urbana. Em Camaquã, a prefeitura executou um rompimento mecânico na ERS-350 para acelerar o escoamento da água — medida acompanhada pela Defesa Civil.

Também houve impactos em rodovias e áreas urbanas. Em Cachoeira do Sul, a BR-153 chegou a ficar totalmente bloqueada. Em Turuçu, ruas próximas ao arroio registraram alagamentos. O monitoramento do tempo segue permanente, com envio de água potável, cestas básicas, colchões e kits de higiene, além de apoio técnico para avaliação de danos e trâmites no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, em articulação com as áreas de Saúde e Desenvolvimento Social.

O fornecimento de energia elétrica permanece sob atenção, mas sem grandes interrupções. A CEEE Equatorial informa que as chuvas deste sábado não provocaram impactos significativos na rede e que os casos de falta de energia seguem dentro da normalidade operacional. Treze bases operacionais estão em alerta no plano de contingência. A RGE registra ocorrências pontuais por vento e chuva, porém sem volume expressivo de clientes desligados. As concessionárias reforçam que a população deve manter distância de fios partidos ou galhos sobre a rede e acionar os canais oficiais e o Corpo de Bombeiros em caso de risco.