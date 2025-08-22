Brasil registra alta de casos de Covid-19 nas últimas semanas

O Brasil fechou oito semanas consecutivas de aumento na confirmação de casos de covid-19 no último sábado (16). A informação é de um boletim do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), que alerta para uma alta na circulação do vírus Sars-CoV-2.

As análises do ITpS consideram a positividade de exames para a infecção - uma taxa que relaciona o número de exames feitos ao de resultados positivos. Os dados são de laboratórios parceiros - Dasa, DB Molecular, Fleury, Hermes Pardini, Hilab, HLAGyn, Hospital Israelita Albert Einstein, Sabin e Target.

Nas últimas quatro semanas, em especial, o Instituto percebeu que a positividade de testes para Covid aumentou de 5% para 13%. O aumento foi visto em todas as faixas etárias, mas foi maior na de 30 a 59 anos.

Em contrapartida, diz o boletim de monitoramento, os demais vírus respiratórios seguem com positividade igual ou abaixo de 5%. Com isso, o Sars-CoV-2 é o vírus respiratório de maior circulação.

Nova variante

Na metade de julho, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) confirmou a circulação de uma nova variante, a XFG, no Rio de Janeiro. Ela já havia sido detectada em São Paulo, Ceará e Santa Catarina.

Identificada no Sudeste Asiático, a linhagem tem se espalhado rapidamente em vários países. Ela foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "variante sob monitoramento" no final de junho.

Na visão de Otsuka, ainda faltam dados para relacioná-la à atual alta de casos no País.