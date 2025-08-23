Defesa Civil mantém monitoramento de arroios e diques em Porto Alegre

Até o final da manhã deste sábado (23), a Defesa Civil de Porto Alegre não havia registrado ocorrências graves em áreas de risco, mas o monitoramento de arroios e diques segue intensificado diante da continuidade das chuvas. Segundo a assessoria do órgão, a atenção é redobrada porque a instabilidade permanece sobre a Capital e há previsão de mais precipitação ao longo do dia.

Entre a madrugada e as 9h, o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) registrou 126,8 milímetros de chuva na Lomba do Sabão, valor que já supera a média histórica de todo o mês de agosto, de 120 milímetros. No Passo das Pedras e na Rua da Represa, o acumulado chegou a 104,6 milímetros.

O alerta meteorológico segue válido até a noite, com possibilidade de mais 40 milímetros de chuva, rajadas de vento superiores a 70 km/h e queda acentuada da temperatura, que pode chegar a 10°C. Apesar do cenário de risco, a Defesa Civil reforça que os arroios apresentam apenas leve elevação e não há registro de transbordamento.

O dique do Sarandi, uma das estruturas monitoradas de forma contínua, não apresentou alterações até o momento. A rotina das equipes inclui vistorias em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos. Porto Alegre possui 142 áreas classificadas como de risco, que recebem acompanhamento permanente quando há alertas meteorológicos.

De acordo com informações da assessoria da Prefeitura de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que as 23 casas de bombas da Capital operam normalmente e não houve falhas no sistema. As equipes seguem mobilizadas para garantir a eficiência das redes de macro e microdrenagem, essenciais para minimizar os impactos da instabilidade.

Também segundo a Prefeitura, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou 45 ocorrências relacionadas ao mau tempo desde o início do evento. Até o final da manhã, 37 já estavam resolvidas, mas oito pontos ainda tinham bloqueios ou restrições. As atualizações sobre o tráfego são divulgadas em tempo real no perfil @EPTC_POA, no X (antigo Twitter).

A Defesa Civil reforça que a população deve adotar cuidados de segurança, como evitar deslocamentos desnecessários, não atravessar áreas alagadas e manter distância de postes, placas de sinalização e fiações elétricas. Quem mora em locais sujeitos a alagamentos ou deslizamentos deve buscar abrigo seguro. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199.