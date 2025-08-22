André Paz apresenta Sou Shólo no Ecarta Musical

O músico, compositor e multiartista André Paz apresenta o espetáculo intimista Sou Shólo, neste sábado (23), às 18h, no projeto Ecarta Musical, na sede do espaço (João Pessoa, 943). A apresentação será gratuita, com transmissão ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no YouTube.

Em formato solo, o artista explora a canção em sua essência, utilizando voz, instrumentos, silêncio e improvisação. O repertório inclui faixas dos álbuns Cerca (2018) e OlhovivO (2021), além de novidades que apontam seus rumos estéticos atuais. Com 15 anos de carreira, André Paz já foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música nas categorias Revelação, Melhor Disco Pop e Melhor Compositor Pop, e conquistou, em 2024, o troféu de Melhor Trilha Sonora no Festival de Cinema de Gramado, pelo filme Memórias de um Esclerosado. A entrada é franca.