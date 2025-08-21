A 52ª Feira do Livro de Santa Maria inicia nesta sexta-feira (22). Desde a última semana, a Praça Saldanha Marinho registra uma grande movimentação de pessoas que trabalham na montagem da estrutura que receberá as atrações e as bancas de livros.

A programação cultural na Praça começa a partir das 13h30 desta sexta e a abertura oficial do evento ocorre às 18h, no Theatro Treze de Maio, com a presença de autoridades, convidados, patrono e professor homenageado. Ainda no Theatro, às 19h, terá a primeira atração do Livro Livre com o Show “A Sbørnia Kontr’Atracka”, com Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan). A Feira do Livro segue até o dia 6 de setembro.

O evento terá 16 dias com muitas atividades para todos os públicos: infantil, juvenil e adulto. Além da Praça, haverá a Feira Fora da Caixa com atrações descentralizadas na Biblioteca Henrique Bastide e na Praça CEU.

Como parte da Feira do Livro, o público poderá visitar duas exposições na Biblioteca Municipal Henrique Bastide. A Exposição “Erico Verissimo esteve aqui”, estará de 22 de agosto a 6 de setembro, já a “Vitrine Literária: As obras de Athos Miralha”, também ficará aberta no mesmo período. A Biblioteca Municipal Henrique Bastide fica na avenida Presidente Vargas, 1300, bairro Nossa Senhora de Fátima. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 16h30.

Os espetáculos infantis são destinados a crianças em forma de música e histórias cantadas, que estimulam a imaginação e, muitas vezes, representam o primeiro contato delas com o palco do Theatro. De segunda a sexta-feira, as sessões são exclusivas para escolas previamente agendadas.

Durante a semana, os espetáculos infantis são destinados às escolas de Santa Maria e região. Aos finais de semana, os espetáculos infantis são voltados à comunidade, que deve retirar os ingressos na bilheteria do Theatro Treze de Maio um dia antes de cada atividade. Para o Livro Livre, os ingressos devem ser retirados no dia de cada apresentação a partir das 14h, na bilheteria do Theatro Treze de Maio. A programação cultural da Feira do Livro de Santa Maria é gratuita.