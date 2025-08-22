Cruzeiro x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando dar resposta para o torcedor, o Inter vai a Minas para enfrentar o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), às 18h30min, em partida válida pela 21ª rodada. A equipe do técnico Roger Machado está devendo depois das eliminações para Fluminense e Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores da América, respectivamente. LEIA TAMBÉM: Inter demite responsáveis por papel picado 'fora do plano' antes de jogo contra o Flamengo Apesar da situação no Brasileirão não preocupar, o Colorado ocupa a 11ª colocação com 23 pontos, um resultado positivo no final de semana é fundamental para justificar a manutenção de Roger no cargo. A direção colorada deu apenas dois jogos de respaldo para o comandante.Já o Cruzeiro, chega para o confronto depois de certa instabilidade. A Raposa chegou a ser líder da competição, mas depois de uma sequência de dois empates, uma derrota e duas vitórias, caiu para a terceira colocação. Apesar de ter o Nacional como prioridade, os mineiros não devem vir com força total. No meio da semana tem o primeiro capítulo do clássico contra o Atlético-MG pela vaga nas quartas da Copa do Brasil.