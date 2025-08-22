Rede com réplica da Estátua da Liberdade abre 18ª loja no RS

A 18ª filial gaúcha da catarinense Havan estreia neste sábado (23) em Canoas, ao lado do ParkShopping (grupo Multiplan), e na região mais emergente em negócios (varejo e imobiliário) da cidade. O outro vizinho da varejista é o atacarejo Fort, do grupo Pereira. A megaloja, que envolve quase R$ 100 milhões de investimento, estava prevista desde antes da pandemia de Covid-19.

A varejista abre as portas às 10h na avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon. O complexo com a tradicional réplica da Estátua da Liberdade, fica ao lado do shopping. No entorno, estão sendo erguidos novos empreendimentos residenciais de médio a alto padrão.

A megaloja tem 9 mil metros quadrados de área de venda e mais de 350 mil itens no mix, informa a rede. Foram gerados 200 empregos diretos.

O presidente e fundador da rede, Luciano Hang, disse, em nota, que "essa nova megaloja é especial e foi resultado de um compromisso assumido com o Rio Grande do Sul, após as enchentes de 2024". Hang citou que a marca abriu em Bagé este ano e terá mais lojas. Porto Alegre deve ter unidade em 2026 na Zona Sul, na avenida Cavalhada.