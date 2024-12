Havan retoma loja em Canoas e prevê mais quatro em 2025

A implantação de uma megaloja que passou por adiamentos vai ser retomada na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A rede Havan, do polêmico empresário Luciano Hang, comunicou a reativação da construção da unidade em Canoas, entre o ParkShopping Canais e o atacarejo Fort. Além do projeto, a Havan também comunicou que erguerá mais quatro lojas em 2025 no Rio Grande do Sul.

destinos será Porto Alegre, segundo nota da rede catarinense. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado. A segunda loja da marca na Capital será na avenida Cavalhada, na Zona Sul. Hoje a marca tem unidade na Zona Norte, ao lado do atacarejo Stok center, na avenida Assis Brasil, perto da BR-290 (freeway). Também estão no plano Bagé (que já tinha sido retomado), Uruguaiana e Novo Hamburgo, às margens da BR-116. Um dos, segundo nota da rede catarinense. Ajá tinha noticiado.. Hoje a marca tem, ao lado do atacarejo Stok center, na avenida Assis Brasil,. Também estão no plano, às margens da BR-116.

O marco da reativação do projeto de Canoas, que estava suspenso desse 2021 em meio a um impasse devido a uma questão ambiental, que depois foi resolvido em acordo com o Ministério Público Estadual e prefeitura, foi o lançamento da pedra fundamental da construção nessa quarta-feira (18).

"O empreendimento contará com nove mil metros quadrados de área construída, com um investimento superior a R$ 90 milhões", informou, em nota, a catarinense.



O diretor da rede, Nilton Hang, disse, em nota, que o projeto estava parado havia quatro e que vai gerar cerca de 200 empregos diretos e mais de mil indiretos. "Assim que tivermos com o alvará de construção liberado, daremos início às obras imediatamente”, projeto Hang. A empresa quer abrir ainda no primeiro semestre de 2025.

A rede tem 16 megalojas no Rio Grande do Sul. A última a ser aberta é a de Santa Rosa, em 2024.

O adiamento também teve influência da transição política entre 2022 e 2023. O dono da Havan apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva na disputa para a Presidência da República. As cheias de setembro de 2023 e maio de 2024 acrescentaram mais dificuldades, com megalojas afetadas na Capital e no interior.

O terreno em Canoas é da Dallasanta, dono de ativos imobiliários e está na implantação de diversos empreendimentos comerciais e residenciais e que já reservou área para locar à Havan em Porto Alegre.