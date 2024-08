Havan retoma loja na Campanha e pode reativar projeto em Canoas

Projeto adiado no começo de 2023, após a eleição presidencial por incerteza no cenário nacional, a loja da catarinense Havan em uma das principais cidades da Campanha voltou aos planos da varejista. A rede anunciou que vai começar as obras para erguer a 17ª filial gaúcha. O destino é Bagé. A abertura deve ser em 2025, projeta a Havan, em nota.

Outro projeto que chegou a ser anunciado antes da pandemia de Covid-19, ficou em banho-maria e até agora não foi deflagrado é em área ao lado do ParkShopping, em Canoas. O terreno é da Dallasanta, grupo que detém ativos imobiliários, centros comerciais e loteamentos e que chegou a ter novo contato da varejista antes das cheias de maio, indicando a retomada da condtrução. O empreendimento está sendo licenciado na prefeitura, segundo apurou a coluna Minuto Varejo.

LEIA MAIS: Reabertura de Havan em Lajeado tem clima de inauguração de loja

abriu unidade em Santa Rosa, nas Missões. Havia Em junho, a varejista, presidida pelo empresário Luciano Hang, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro,, nas Missões. Havia mais de dois anos que a rede não estreava nova loja

A confirmação da largada do empreendimento foi feita nessa quinta-feira (31 de julho), no terreno onde vai ser a filial na avenida Santa Tecla, na entrada da cidade. A previsão é abrir "em breve" vagas de emprego na megaloja. Não foi informado o número, mas

Segundo a rede, a megaloja terá 8,5 mil metros quadrados de área construída, estacionamento, praça de alimentação e a réplica da Estátua da Liberdade, um dos atrativos que identifica a loja a longa distância. O investimento é previsto em R$ 35 milhões.

Sobre futuro, a direção da varejista aponta que o Estado é prioridade na expansão no ano que vem. "Temos a intenção de inaugurar mais cinco megalojas, e a maioria será no Rio Grande do Sul", adianta, em nota, Hang.

O empresário citou que os investimentos estão dentro de ações de retomada pós-cheias. A marca teve prejuízo com a enchente, que atingiu as lojas de Lajeado, às margens da BR-386, e em Porto Alegre, que fica ao lado do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade, Bayard Paschoa Pereira, avalia que a confirmação da instalação da Havan "consolida um processo iniciado em 2017 para recolocar Bagé na rota dos grandes investimentos". "São mais de 160 empreendimentos de porte significativo que aportaram em nossa cidade", lista Pereira.