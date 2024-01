Havan volta a abrir loja no RS, após jejum de mais de dois anos

Depois de um jejum de mais de dois anos, a rede Havan, do empresário catarinense Luciano Hang, vai voltar a abrir loja no Rio Grande do Sul. A unidade será na Região das Missões e está em construção. O empresário visitou as obras da futura operação em Santa Rosa e informou que já tem data para a abertura da 16ª filial gaúcha.

"Pessoal de Santa Rosa, dia 4 de maio, vamos inaugurar", diz Hang, em vídeo em que também convida candidatos da região a se habilitarem as 150 vagas para atuar na filial. "Aqui, é o lugar para você trabalhar. Um abraço do velho da Havan", finaliza o empresário, que conferir as obras nessa segunda-feira (29).

A instalação já está com estrutura pré-moldada pronta, mas falta agora fazer a parte interna. A megaloja vai ser no bairro Central, ao lado do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari, que é uma recorrência. Outras cidades seguem a mesma composição: Havan ao lado do Stok Center.

"Esta será a nossa primeira inauguração do ano. Confirmei também a instalação da Estátua da Liberdade. A loja ficará incrível, a mais linda do Brasil”, valoriza Hang, em nota enviada pela rede. A estátua é réplica da original que fica em Nova York e tem 12 metros de altura.



Os postos de trabalho já abertos são para operador comercial/caixa, assistente administrativo/RH, auxiliar de vendas, promotor comercial, vendedor de eletro, fiscal de loja, conferente de estoque, zeladoria e líder de loja. Mais informações e como se inscrever estão no site havan.com.br, em "Trabalhe Conosco". Hoje a rede com mais de 160 unidades no Brasil.

Porto Alegre, na Zona Norte e ao lado do atacarejo da ComercialZaffari, Lajeado e Canela, na Serra . Obras de terraplenagem chegaram a ser começadas em Bagé, na Campanha, mas até agora sem definição de prazo de retomada. Em 2021, as últimas lojas da Havan a serem abertas foram as de. Obras de terraplenagem chegaram a ser começadas em, mas até agora sem definição de prazo de retomada.

2022, a rede não deu seguimento a novos projetos. Santa Rosa era para ter sido aberta em janeiro. Uma segunda megaloja em área na Zona Sul da Capital e em Canoas, ao lado do atacarejo Fort e do ParkShopping Canoas. Em. Santa Rosa era para ter sido aberta em janeiro. Uma segunda operação em Porto Alegre foi abortada na avenida Protásio Alves , que pertence ao grupo Dallasanta, devido à dimensão do terreno e a exigências da prefeitura na parte viária. Mas ainda mantém negociação com o Dallasanta para erguer

Em 2023, Hang freou a ampliação da rede no País. Uma das razões foi a troca no governo federal, com ingresso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do que é opositor público. O empresário apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ano passado também foi de baixo movimento de abertura de unidades por grandes redes. No Estado, o setor de atacarejos foi exceção, com forte expansão.

Também há terreno locado para instalação em Novo Hamburgo, próximo à BR-116. O projeto já está licenciado pela prefeitura e só depende da rede dar início à implantação.

A marca tem lojas também em Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Viamão.