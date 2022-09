Havan avança na construção da próxima megaloja que vai abrir no RS

As obras da próxima megaloja da catarinense Havan a abrir no Rio Grande do Sul, situada nas Missões, estão avançando. Os pilares das fundações aparecem na área onde a varejista vai se instalar em Santa Rosa, ao lado do clássico vizinho, pois já estão junto em outras cidades, o atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari. A última megaloja aberta pela Havan foi em Canela , no fim de 2021.

O investimento deve ser em torno de R$ 35 milhões, informa o diretor de Operações da rede, Nilton Hang.

Segundo Hang, a intenção é abrir a unidade de Santa Rosa em 2023. O prazo, previne ele, dependerá do suprimento de materiais. Atrasos no fornecimento de itens como pré-fabricados adiaram os dois projetos (Santa Rosa e Bagé) que eram previstos para estrear no começo do ano.

Nas Missões, são 9 mil metros quadrados de área construída e 150 empregos.

“Sim, terá estátua (réplica da Estátua da Liberdade), mas talvez não inauguração”, adianta Hang.

A última filial aberta no Estado foi em Canela, no fim de 2021. Hoje são 15 nas principais regiões.

A rede tem planos para Porto Alegre e Canoas, na área ao lado do ParkShopping Canoas.

Na Capital, depois de desistir de terreno na avenida Protásio Alves devido à abertura de rua que reduziria a margem para construir no imóvel, a bandeira mira a Zona Sul.