Grêmio x Ceará: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando vencer para confirmar a virada de chave, Grêmio recebe o Ceará neste sábado (23), às 21h, na Arena. Para auxiliar na tarefa, o técnico Mano Menezes terá duas novas peças à disposição. Marcos Rocha e Erick Noriega, mais novos contratados, já tiveram o nome publicado no BID e podem aparecer entre os relacionados.



O lateral-direito é presença quase certa na equipe que entra em campo. O recém-chegado é o único atleta da função em condições de atuar os 90 minutos. João Lucas, segue no departamento médico e João Pedro está em fase final de recuperação da fratura no tornozelo. Caso retorne, deve atuar apenas nos minutos finais.



A situação das duas equipes no campeonato é similar. O Ceará ocupa a 10ª colocação com 24 pontos, enquanto os gaúchos estão em 12ª com 23. Assim como o Tricolor, o Vozão também não disputa mais nenhuma outra competição este ano e deve vir com força total.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Edenilson, Alex Santana (Noriega); Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Ceará - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.



Arbitragem - Davi De Oliveira Lacerda (ES) será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES). No VAR, Rodolpho Toski Marques (PR).



SERVIÇO GRÊMIO X CEARÁ



Local: Arena;



Transmissão: O Premiere e SporTV+;



Data e Hora: Sábado (23), às 21h;



Ingressos: podem ser adquiridos na Arenapoa.