Ospa Jovem apresenta concerto ‘Space Geek’ na Casa da Ospa

No domingo (24), a Ospa Jovem sobe ao palco do Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1501) para o concerto Space Geek, em duas sessões, às 11h e às 18h. Sob regência de Arthur Barbosa, o grupo interpreta trilhas sonoras de clássicos como 2001: Uma Odisseia no Espaço e Star Wars, além de produções mais recentes como The Mandalorian e Vingadores: Ultimato.



A programação também inclui palestra de Arthur Barbosa às 16h30, no mesmo local, e atividades ao longo do dia no saguão da Casa da OSPA, com jogos de tabuleiro temáticos e a presença de cosplayers do Conselho Jedi RS. Integrando o calendário de 2025 da OSPA Jovem, o concerto faz parte das ações da Academia de Música Clássica, iniciativa da Fundação Pablo Komlós em parceria com a Sedac-RS, que concede bolsas de estudo aos integrantes da orquestra. A entrada é gratuita, com acesso por ordem de chegada.