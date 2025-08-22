Feira de Arte O Arquipélago chega à 4ª edição no Espaço Força e Luz

Neste sábado (23), das 14h às 19h, o Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) recebe a 4ª edição da Feira de Arte O Arquipélago, que se consolida como um dos principais encontros do calendário artístico de Porto Alegre. Inspirado no último livro da trilogia de Erico Verissimo, o evento integra a programação do Dia do Patrimônio Cultural e promove um espaço de celebração da diversidade de linguagens artísticas.

Nesta edição, 20 feirantes foram selecionados por chamada pública, com critérios que valorizaram a diversidade de gênero, raça, classe e orientação sexual, além da originalidade das propostas. A programação musical abre às 14h30 com a DJ Dane Tone. O encerramento, às 17h, fica por conta da banda Chinelo e Meia, com ritmos como forró, baião e coco. A entrada é franca.