Defesa Civil informa que pelo menos 17 cidades registraram problemas com o mau tempo

Até a manhã deste sábado (23), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul seguia monitorando as condições climáticas no Estado, após o registro de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes regiões. O órgão confirmou que, apesar da melhora gradual no tempo, diversos municípios ainda contabilizam prejuízos causados pela instabilidade verificada entre os dias 21 e 23 de agosto.

Conforme dados do Centro de Monitoramento e do Centro de Operações da Defesa Civil (Cmdec e Codec), pelo menos 17 cidades comunicaram problemas relacionados ao mau tempo. Em Alegrete, por exemplo, o telhado da Escola Municipal Princesa Isabel foi danificado e houve registro de árvores caídas em vias públicas. Situação semelhante ocorreu em Bagé, onde a queda de árvores foi acompanhada por alagamentos pontuais em diferentes ruas. Já em Barros Cassal, os principais prejuízos foram em telhados de residências atingidos pelo vento.

Em Caçapava do Sul, a chuva forte provocou alagamentos em diversas ruas da cidade, enquanto em Encruzilhada do Sul o transbordamento de uma sanga acabou alagando residências e vias. Além disso, o município também relatou estragos em telhados. Em Pinheiro Machado, as chuvas intensas provocaram a interrupção de estradas no interior e deixaram uma ponte submersa, dificultando a circulação.

A instabilidade também trouxe prejuízos para a região Metropolitana. Em Portão, diversas residências tiveram os telhados danificados, e em Sapucaia do Sul uma árvore caiu sobre um veículo estacionado. Em São José do Hortêncio, os ventos provocaram danos no telhado de uma casa, enquanto em Sinimbu a chuva ocasionou atrasos no transporte escolar, sem, no entanto, afetar a continuidade das aulas.

Na região dos Vales, Santa Cruz do Sul registrou alagamentos em casas e prejuízos em telhados, e em Vera Cruz uma árvore caiu sobre a rodovia ERS-409. Já em Rio Pardo, os danos foram confirmados em uma residência. Em Tunas, as estradas vicinais ficaram danificadas, o que trouxe dificuldades à mobilidade da população local.

Na Fronteira Oeste, São Gabriel informou a queda parcial de um muro e diversos pontos de alagamento na cidade. Em Vila Nova do Sul, a situação mais grave foi registrada no Arroio Vossoroca, cujo nível elevado levou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a interditar a ponte sobre a BR-290. No Norte do Estado, Porto Lucena sofreu com a queda de granizo, que atingiu o telhado de duas residências.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça que segue em acompanhamento constante das condições meteorológicas, com alerta para áreas de risco, e orienta a população a comunicar ocorrências pelo telefone 199, disponível em todo o Rio Grande do Sul.