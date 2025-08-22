Final de semana traz duas edições da festa Baila Comigo

Tradicional na cena noturna gaúcha, a festa Baila Comigo, comandada por Katia Suman e Bruno Suman, terá duas edições no mesmo fim de semana. Pela primeira vez, o evento chega a Gramado, no Lumen Stage (São Marcos, 700 - Gramado), em plena temporada do Festival de Cinema. No dia seguinte, volta ao seu endereço clássico, o Bar Ocidente (João Telles, 960), em Porto Alegre.

A estreia em Gramado acontece nesta sexta-feira (22), às 21h, com participação especial do jornalista e DJ, Roger Lerina. Com ingressos a partir de R$ 75,00 via sympla. Já no sábado (23), a partir das 19h, ocorre a edição mensal no Ocidente, ponto de encontro de diferentes gerações na capital. Com ingressos a partir de R$ 40,00 via sympla.