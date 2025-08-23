Frente fria muda o tempo em Porto Alegre neste fim de semana

Porto Alegre amanheceu, neste sábado (23), sob influência da frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul, trazendo chuva, descargas elétricas e risco de temporais. Após a madrugada começar com vento Norte e temperaturas elevadas para o período, o cenário mudou rapidamente. De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul, a instabilidade deve se intensificar ao longo do dia e manter-se até a noite. Já para o domingo, a previsão é de queda nas temperaturas na Capital, acompanhada de tempo instável e chuvas em diferentes momentos do dia.

Estael Sias informa que, neste sábado, a frente fria segue avançando de Sul para Norte, espalhando chuva e instabilidade por todo o Rio Grande do Sul. Já no domingo, com o ingresso da massa de ar frio, a tendência é de temperaturas mais baixas e instabilidade persistente, em especial no Centro e no Norte do Estado.

Na sexta-feira (22), antes da virada no tempo, o Estado enfrentou um episódio marcado por granizo em muitos de munícípios, calor extremo e descargas elétricas. O sensor GLM do satélite GOES-19 registrou mais de 300 mil raios em território gaúcho, sendo 1.100 apenas em Porto Alegre. "A chuva também foi volumosa, sendo que a Capital teve acumulados de até 95 milímetros em alguns bairros, enquanto Viamão registrou 112 mm", cita.

Estael explica que a atuação da corrente de jato em baixos níveis, carregada de ar quente, ajudou a organizar a frente quente que cruzou o Rio Grande do Sul. Esse sistema, segundo a meteorologista, foi responsável pela queda de granizo em algumas localidades, além de rajadas de vento que chegaram a 97 km/h em Cambará do Sul e passaram de 80 km/h em áreas da Campanha e da Serra.

Mesmo com os temporais, a sexta-feira também teve marcas de pleno verão. No Noroeste do Estado, as máximas ultrapassaram os 35 °C, com 35,6 °C em Porto Xavier e 35,3 °C em Santa Rosa e Doutor Maurício Cardoso. Santa Maria chegou a 33,2 °C, enquanto na Serra os termômetros marcaram 32,4 °C em Nova Bréscia e 30,4 °C em Bento Gonçalves e Canela.

Com a chegada da frente fria, o cenário de risco meteorológico muda. Conforme Estael Sias, enquanto as frentes quentes costumam provocar granizo e grande quantidade de raios, as frentes frias precedidas de ar muito quente elevam o risco de chuva intensa e ventania. Embora não se espere vendavais generalizados, rajadas fortes a muito fortes podem causar danos, especialmente durante a passagem do sistema.

A meteorologista alerta ainda para a possibilidade de formação de tornados localizados entre o Planalto e a Serra, em razão da divergência de ventos provocada pela corrente de jato. Apesar de não ser o cenário predominante, a condição não pode ser descartada e exige atenção da população.