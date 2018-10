São Francisco

Até junho vai estar em operação no Brasil a segunda geração dos dois data centers que a Oracle possui em São Paulo, responsáveis por atender toda a América Latina. A decisão está alinhada com a entrega de performance necessária para a segunda geração da cloud da multinacional, anunciada ao mercado no início da semana pelo cofundador e CTO da Oracle, Larry Ellison, durante o Oracle OpenWorld 2018, que acontece em São Francisco (EUA). “Estamos migrando os dois data centers para uma nova geração, capaz de atender mais eficientemente aos clientes”, conta o vice-presidente executivo da Oracle na América Latina, Luiz Meisler. A transformação para a geração dois vai acontecer dentro do mesmo espaço atual. “É quase como se fosse um novo data center em cima do que acreditamos que é o futuro da cloud no mundo. O fato de estarmos fazendo isso agora mostra que o Brasil é prioridade”, comemora o presidente da Oracle do Brasil, Rodrigo Galvão. A empresa não revela os investimentos neste upgrade, mas admite que as mudanças são tantas sob o ponto de vista da automatização e segurança que praticamente se equivale a construção de um novo data center. “Queremos 100% dos nossos clientes ali”, destaca Galvão.