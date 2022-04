Como não se deslumbrar?

Claro que um feriadão em São Paulo é quase nada, frente ao potencial gastronômico daquela megalópole. Ocorre que nossas escapadas para lá têm sido frequentes e, a cada vez, desbravamos um de tantos charmosos bairros, desde o vetusto Jardim Europa até a modernidade de Itaim Bibi ou Vila Olímpia - este, o alvo desta viagem.

Ficamos no estrelado Pullman, onde - por um momento de curiosidade, não por falta de imaginação - conhecemos o Hub, restaurante do hotel. É que o chef utiliza um forno espanhol chamado Josper, alimentado com carvão em brasa, que confere um sabor diferenciado às carnes e frutos do mar do cardápio. Dele escolhi um recomendável filé de robalo com risoto de funghi (R$ 163,00).

Cumprimos visitas que julgamos obrigatórias - bufê e rodízio de carnes na Fogo de Chão (R$ 189,00) e uma passada no Eataly, um empório italiano com bons restaurantes e agradáveis aromas no ar, perfeita inspiração ao nosso Mercado Público. Ali fizemos compras e almoçamos no Pasta e Pizza, onde mandei um saboroso tagliattelle ao ragu de ossobuco (R$ 77,00).

Mas o ponto alto da rodada gastronômica foi o Parigi, na verdejante cobertura do Shopping Cidade Jardim. É um bistrô com a grife da família Fasano, bonito, com vista da cidade, lugar elegante sem exagerados formalismos. O menu traz variadas tentações, mas bastou uma passada de olhos para decidirmos por filés de haddock com delicado purê de batata (R$ 199,00 cada). A imagem dá uma ideia, embora não permita avaliar a alegria vivida por nossas papilas gustativas.

As sobremesas também deslumbraram - impecáveis crème brûlée e mil folhas de baunilha. Com um Aperol Spritz, água e gorjeta (os 13% de praxe), a conta ficou em justos R$ 646,00. Reservas: (11) 3198-9440.