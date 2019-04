Endocrimeta inaugura mais duas unidades

74

681113

2019-04-29 03:00:00

O Laboratório Endocrimeta projeta investir e ampliar ainda mais em seu portfólio de serviços e atendimento neste ano. Com sede em Porto Alegre e unidades de atendimento na Capital, bem como, em Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Ivoti e em Novo Hamburgo, hoje a empresa totaliza 16 endereços para atendimento de exames de análises clínicas.

O Endocrimeta inaugurou, em novembro do ano passado, uma "unidade-modelo", quando a mesma, virou uma das lojas-âncora no complexo de saúde Medplex, localizado no bairro Santana, na rua Gomes Jardim, em Porto Alegre.

O diretor administrativo-financeiro do Endocrimeta, Carlos Alberto Lazzari, destaca que a unidade localizada no Medplex, constitui-se em um momento ímpar na história dos últimos 13 anos da nova estrutura do laboratório. Segundo ele, o investimento trouxe uma grande oportunidade para projetar novos negócios, porém exigiu da diretoria e colaboradores, grandes desafios e um enfrentamento a crise econômica nacional, a partir de muito trabalho.

Posterior à inauguração da unidade no Medplex, o Endocrimeta, seguindo o seu cronograma de expansão, a inauguração de uma nova unidade, desta vez, localizada na avenida Otto Niemayer, número 2.500 em Porto Alegre e, em paralelo, outra em Novo Hamburgo, 30 quilômetros da Capital. O objetivo, segundo Lazzari, é continuar investindo, desta vez, nas demais unidades com melhorias de infraestrutura, além de incentivar e treinar o grupo de trabalho, qualificando ainda mais o atendimento.

Em 2018, o Endocrimeta realizou um total de mais de 2 milhões e 300 mil exames para mais de 200 mil clientes, números que a empresa quer ampliar neste ano para 2 milhões e 600 mil exames e mais de 250 mil clientes.

"Este desempenho é viável porque a empresa implantou há quase três anos uma nova plataforma de equipamentos da Roche Diagnóstica com tecnologia japonesa de última geração para aumentar sua capacidade de resultados diagnósticos", lembra Lazzari. Ele acrescenta que, no ano passado, foi implantada mais um módulo totalmente automatizado da empresa Sysmex, especificamente para análise de urinas, o que possibilitou agregar agilidade e qualidade em diagnóstico.

O Laboratório Endocrimeta surgiu com foco no atendimento de exames clínicos voltados à Endocrinologia. No ano de 2005, a gestão do laboratório passou a ser exercida por um grupo multidisciplinar composto por médicos, bioquímicos, biomédicos e administradores. Neste mesmo ano, a sede administrativa e a Central de Realização de Exames do Laboratório mudou de endereço, ficando estrategicamente localizada na região central da capital. Informações adicionais pelo site: www.endocrimeta.com