Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Mantendo a estratégia de lançamento acelerado de produtos, o BMW Group importa para o Brasil um novo modelo desenvolvido pela sua divisão de preparação esportiva "M". Trata-se do X6 M Competition 2022, que chega com aprimoramentos no design, mais equipamentos e tecnologia, custando nada módicos R$ 1.018.950,00.

O desempenho impressionante do veículo é dado por um motor 4.4 biturbo de oito cilindros, que rende 625 cv de potência e 750 Nm de torque máximos. Junto com a transmissão automática de oito velocidades e a tração integral, o propulsor permite acelerar de zero a 100 km/h em 3,8 segundos e à velocidade máxima de 290 km/h, números expressivos para um utilitário-esportivo de quase cinco metros de comprimento.

O BMW X6 M Competition conta com recursos sofisticados, como assistente de direção capaz de atuar em situações de congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Já a visão noturna com reconhecimento de pedestres ajuda a identificar pedestres e animais na pista com antecedência em condições de pouca visibilidade.

Produzido nos Estados Unidos, o modelo possui modos de pilotagem que controlam ajustes de suspensão, direção e motor. Além disso, o diferencial de deslizamento limitado com autoblocante e a suspensão adaptativa, com amortecedores controlados eletronicamente, contribuem para a rapidez e precisão ao volante.