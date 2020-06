Nivus tem versões, preços e data de chegada às lojas confirmados

A Volkswagen anunciou uma oferta enxuta e de baixa complexidade para seu mais novo modelo, que estreará nas concessionárias no início de agosto, nas configurações Comfortline 200 TSI e Highline 200 TSI, custando, respectivamente, R$ 85.890,00 e R$ 98.290,00. De forma inédita para um carro da marca desenvolvido e fabricado no Brasil, o Nivus também será produzido e comercializado no mercado europeu a partir de 2021.

A montadora também divulgou condições especiais de pré-venda para os primeiros compradores. Os clientes que fizerem a aquisição antecipada do Nivus contarão com benefícios como um ano de seguro gratuito; um ano de mensalidade do "tag" Sem Parar, para passagem livre em pedágios; e uma condição especial de financiamento, que permite um ano sem pagar parcelas. O processo é digital, por meio do site https://prevendanivus.vw.com.br, e exige pagamento de entrada no valor de R$ 5 mil para confirmar a reserva.

“Nosso foco é o cliente com idade média entre 30 e 35 anos, ligado a esportes, tecnologia, música, viagens e pets. O Nivus, com sua combinação de design cupê, apelo esportivo, versatilidade e posição de dirigir um pouco mais alta cria um segmento completamente novo”, diz Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen América Latina.

Qualidade e quantidade de itens de série é um dos destaques do carro

Equipado com o motor 200 TSI (1.0 turbo de três cilindros) e a transmissão automática de seis marchas, o Nivus traz de série desde a versão de entrada: direção com assistência elétrica; seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina); auxílio de partida em rampa; controle eletrônico de estabilidade e de tração; faróis de LED com luz de rodagem diurna integrada; lanternas traseiras de LED; câmera de ré; sensor de estacionamento traseiro; freios a disco nas quatro rodas; saídas traseiras do ar-condicionado e USB para passageiros do banco traseiro; entre outros recursos.

No top de linha Highline, a lista de itens padrão inclui controle de cruzeiro adaptativo (que possibilita ao motorista determinar a velocidade que deseja trafegar e a distância em relação ao veículo à frente); sistemas de frenagem autônoma; ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura; faróis de neblina em LED com função que acompanha o contorno das curvas; sensores de chuva e crepuscular; sensores de estacionamento traseiros e dianteiros; detector de fadiga; acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor; entrada USB no console central dianteiro e novo volante multifuncional revestido em couro.

“O Nivus é o coração da nova Volkswagen. Daqui do Brasil, projetamos um carro global, para fazer sucesso nos mercados mais competitivos do mundo”, finaliza Pablo Di Si, presidente e CEO da empresa na América Latina.